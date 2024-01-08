المكتب الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يواصل التحضير لدورته الثامنة

أوشك المكتب الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على الإنتهاء من تفاصيل أغلب برامج أفلام دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلي 25 أبريل المقبل.

ويتولي رئاسة المكتب الفني المبرمجة صفاء مراد ويضم في عضويته الناقدة أمل مجدي والناقدة رولا عادل، حيث بدأ العمل للتحضير للدورة الثامنة قبل 4 أشهر تم خلالها مشاهدة عددًا كبيرًا من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تمثل جميع قارات العالم.

أبرز المعلومات عن أعضاء المكتب الفني للمهرجان

وتمتلك المبرمجة صفاء مراد خبرة في مجال برمجة الأفلام في العديد من المهرجانات السينمائية حيث تخرجت من كلية الآداب قسم الدراسات اليونانية واللاتينية، ثم حصلت على ماجستير الترجمة في اللغة الإنجليزية ودبلوم النقد الفنى، كما اجتازت العديد من ورش النقد السينمائي ولها بعض المقالات النقدية، شاركت كمساعد مخرج في عدد من الأفلام القصيرة وتأسيس وحدة دعم أفلام الشباب، كما شاركت في تأسيس ملتقى رؤية لأفلام الشباب بالمركز القومي للسينما.





وسبق لصفاء العمل كمبرمجة أفلام بمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته السابعة 2023، ومبرمجة أفلام بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب دوراته الثانية والثالثة والرابعة، ومبرمجة أفلام بمهرجان دربن السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعين بجنوب إفريقيا، ومدير تنفيذي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثالثة والعشرين عام 2022، كما أدارت ملتقى رؤية لأفلام الشباب التابع للمركز القومي للسينما، وعملت مدير فني لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثانية والعشرين عام 2021.

أما الناقدة أمل مجدي، فتخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، ثم حصلت على دبلوم في النقد السينمائي من جامعة عين شمس.. ولها كتابات في العديد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات منها موقع "في الفن" ومجلة الفيلم ومجلة فنون.



وعملت أمل من قبل في لجنة مشاهدة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة، وكانت ضمن لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين في الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكذلك هي عضو لجنة تحكيم جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية وجوائز النقاد للأفلام العربية.



أما الناقدة رولا عادل رشوان فتخرجت من كلية الألسن قسم اللغة الروسية، وتدرّبت لفترة في وزارة الخارجية المصرية، وعملت بالصحافة ونشر لها العديد من المقالات الأدبية والفنية عن السينما والمسرح بدوائر ثقافية مختلفة داخل مصر وخارجها.



وعملت رولا أيضًا بمجال الترجمة والنقد الفني في بعض مهرجانات السينما داخل مصر، وصدر لها العديد من الترجمات الأدبية باللغتين الروسية والإنجليزية، وتعمل حاليًا بمجال الترجمة وكتابة المحتوى باللغات الثلاث؛ العربيّة والإنجليزية والروسية.



ويقام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارات الثقافة والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان ونقابة المهن السينمائية.