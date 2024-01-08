ترميم 50 فيلمًا روائيًا من كنوز السينما المصرية

كشفت مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الأيام الماضية، عن اتفاقها مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي، على قيام مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة، بأعمال ترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من الأفلام القديمة، التي تمثل علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، وتركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور والنقاد عند عرضها على مدار العقود الماضية.

وأوضحت المدينة أن البداية ستكون بالعلامة السينمائية المميزة، فيلم "البؤساء" بطولة ملك الترسو فريد شوقي وعدد كبير من النجوم.

قائمة الأعمال المرممة بمدينة الإنتاج الإعلامى

وأكدت المدينة أن ذلك يأتي للحفاظ على هذه الكنوز من الرصيد السينمائي الضخم الذي تملكه مصر من الأفلام القديمة، والتي تعرض الكثير منها لحالة من التلف والقدم، وأصبحت متهالكة وغير صالحة للعرض.

ويقوم مركز إحياء التراث السمعي والبصري بجهد كبير في ترميم هذه الكنوز السينمائية، عن طريق نقل صورة هذه الأفلام إلي تقنية الــ4k، ذات الجودة العالية، إضافة إلي إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان التي تتم بمنتهي الدقة والاحترافية، وباستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية لإعادة هذه الأفلام للحياة مرة أخرى.

وفي تصريحات سابقة لـ"الدستور" أعلنت المدينة أن عملية الترميم هي عملية مصرية مائة بالمائة ولا دخل لأي شركاء أجانب بالمرة، حيث تتم العملية بالتعاون مع شركة كنوز السينما المصرية لسامح فتحي وأعلنت مدينة الإنتاج أنها ستعلن عن أسماء الأعمال في حينها.

وعلمت "الدستور" أن هناك بروتوكولا لترميم قائمة طويلة من الأفلام أكثر من 50 عملا وتصل إلى 100 فيلم تم ترميم منها "البؤساء وأهل القمة والنصاب" بالإضافة إلى دخول عدد كبير من الأعمال حيز الترميم وتخرج للنور خلال الفترة القريبة القادمة.

وجاءت قائمة الأعمال التي دخلت حيز التنفيذ كالتالي: "الوحش"، "ريا وسكينة"، "أمير الانتقام"، و"سي عمر"، "أبو حلموس"، "لعبة الست"، "الفتوة"، "الأسطى حسن"، "النمرود"، و"بداية ونهاية"، "سوق السلاح"، "جعلونى مجرمًا"، "حميدو"، "رصيف نمرة ٥"، "جوز مراتي"، "المجد وأرض الأحلام"، "فتوات الحسينية"، "سواق الأتوبيس"، "الصعاليك"، "أرجوك أعطني هذا الدواء"، و"بلا عودة"، "الهلفوت"، "قاع المدينة"، "عفاريت الأسفلت"، "إنذار بالطاعة"، "قاطع طريق"، "فضيحة في الزمالك"، "صاحب الجلالة"، "سفير جهنم"، "السكرية"، "لا وقت للحب"، "الليلة الأخيرة"، "لماذا أعيش"، و"العار"، "المطارد"، "سوق المتعة"، "خرج ولم يعد"، "العملاق"، "دماء على النيل"، "لا تطفي الشمس"، "تجار الموت"، "العتبة الخضراء"، "المنسي"، "الشيطان يعظ"، "الخطايا"، "البنات والصيف"، "غزل البنات"، "حياة أو موت"، "الأخ الكبير"، "تمر حنة"، "لوعة الحب"، "أصدقاء الشيطان"، "قلب الليل"، "جري الوحوش"، "طيور الظلام"، "أيام الغضب"، و"زوجة رجل مهم".