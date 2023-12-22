الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتسخير الإمكانيات لتنفيذ مهرجان "إبداع 12"

مهرجان ابداع
مهرجان ابداع

 يواصل مهرجان " إبداع " للموسم الثانى عشر تنظيم فعالياته المتنوعة، والتى تستمر فى الفترة من أكتوبر 2023، وحتى إبريل 2024 داخل الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأكد اللواء أشرف عطية  محافظ أسوان، أنه تم التوجيه بتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المختلفة التى يتضمنها هذا المهرجان الهادف فى المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعة والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة. 

التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من المهرجان

ولفت محافظ أسوان إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بجامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المهرجان، والذى يستهدف صقل وتنمية مواهب الشباب وقدراتهم بأفكار ورؤى جديدة، والفوز بالمراكز المتقدمة ليكونو نماذج نفتخر ونعتز بها على المستوى المحلى والدولى. 

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأن مهرجان إبداع يرتكز على محورين للمتسابقين، الأول وهو يتمثل فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والثاني يتمثل فى الطاقة المتجددة والذى يجب فيه أن يكون المشروع أو الابتكار أو التطبيق متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة. 

 الفئة المستهدفة للمشاركة فى المهرجان

وتابع أن الفئة المستهدفة للمشاركة فى المهرجان من سن 18 إلى 27 عامًا من المقيدين فى الجامعة أو المعاهد أو المعاهد أو الأكاديميات في المجالات المختلفة.

وفى سياق آخر كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الاهتمام غير المسبوق الذي توليه أجهزة الدولة لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وحصولهم على كافة الحقوق والمزايا لما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وإبتكارات تساهم فى خدمة مجتمعهم بلدهم.

جاء ذلك اجتماع اللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة برئاسة  محافظ أسوان، وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتورة مرفت السمان مقرر اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من مديري المديريات الخدمية. 

مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر الجامعات فعاليات أسوان

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