رد قوي من نقابة المهن الموسيقية على زوجة الموسيقار حلمي بكر

ردت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل على اتهامات أسرة الموسيقار حلمي بكر عبر زوجته سماح القرشي من خلال بيان رسمي أصدرته النقابة نفت تماما اتهامها بإهماله في مواقفه الصعبة الأخيرة.

أزمة نقابة المهن الموسيقية وحلمي بكر

وفي بيان نقابة المهن الموسيقية جار الرد رسميا على تصريحات زوجة "بكر الأخيرة والتي اتهمت النقابة بإهماله وتجاهله وذلك عبر 7 نقاط قوية جاءت كالتالي:

تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر من افتراءات ليس لها أساس من الصحة مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر في الأزمة الصحية التى تعرض لها مؤخرًا وهو كلام يجافي الحقيقة تماما".

وقالت النقابة:

إن النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع الأستاذ حلمي بكر

وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته فى جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات

فور تولي النقيب العام قرر منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية نظرا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير.

وقوف النقيب العام ومجلس الإدارة مع الأستاذ حلمي بكر أثناء فترة مرضه بعد تلقيه اتصالا من إعلامية معروفة يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر أثناء تصويره لقاء تليفزيونيا معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل الأستاذ حلمي بكر إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج وحتى خروجه من المستشفى، وقد قام الأستاذ حلمي بكر بتقديم الشكر للنقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة

إن النقيب العام فور علمه بتعرض الأستاذ حلمي بكر لعملية نصب قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع الأمر

قيام الأستاذ مصطفي كامل بمحاولة الاتصال بمدير أعمال الأستاذ حلمي بكر ومحاولة اقناعه بانهاء الامر بينه وبين الأستاذ حلمي واسترجاع الأموال محل الخلاف بينهما.

أما ما ورد حول قيام الاستاذ حلمي بكر بسداد مبلغ ١٥٠ الف جنيه اثناء فترة خضوعه للعلاج وان النقابه رفضت علاجه علي نفقة الدوله !! وان النقابه ارسلت خطابا يفيد خضوع الاستاذ حلمي لمنظومة التامين الصحي للنقابه !! تؤكد النقابه ان جميع هذه الاقوال عاريه تماما عن الصحه بل ومرفوضه جملة وتفصيلا ولم تحدث.

وأكد الاستاذ الفنان النقيب العام ومجلس الاداره بأن جميع الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام (( بشخصه )) اثناء مساندته للاستاذ حلمي بكر خلال فترة مرضه السابقه وكان إلى جواره فى المستشفى كما ورد علي لسان الاستاذ حلمي بكر شخصيا في جميع وسائل الاعلام واستمر هذا الدعم وهذه المسانده اثناء ترك الاستاذ حلمي بكر محل سكنه وانتقاله لمسكن آخر بديل، وهو مايعكس قدر المحبه والإحترام والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز السيد النقيب العام بقدر وقيمة الاستاذ حلمي بكر الانسانيه والفنيه وهو ماشهدت به زوجة الفنان حلمي بكر من مساندة النقيب العام له وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمى بكر

فضلا عن تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض على الاستاذ حلمي بكر.

كما شهد الاستاذ سامح القناوي محام الاستاذ حلمي بكر شهادة حق

تدحض جميع الادعاءات التي ادعتها زوجة الاستاذ حلمي بكر

وبعد ذلك يفاجأ النقيب العام ومجلس ادارته بافتعال السيده زوجة الفنان حلمي بكر لأزمة غير مبرره مدعيه عدم وقوف السيد النقيب العام الي جوار الاستاذ حلمي بكر .

وقد قرر المجلس تكليف الشئون القانونيه باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حول هذه التصريحات غير المسئولة..

وعلي الرغم من كل ماحدث من زوجة الفنان حلمي بكر والحمله الممنهجه والتي لانعرف اسبابها ودوافعها فإن النقابه العامه للمهن الموسيقيه في اجتماعها اليوم برئاسة السيد النقيب العام واعضاء مجلس الاداره تم اتخاذ قرار بتقديم الدعم الكامل للاستاذ حلمي بكر متي طلب منها ذلك .