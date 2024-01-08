الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"ورقة بخط اليد" تثير الجدل في محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

قال سامح قناوي محامي الملحن حلمي بكر، إنه حضر اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة مدير أعمال “بكر” السابق المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه، وقررت المحكمة تأجيلها بناء على طلبه بالاطلاع على مستندات قدمها دفاع المتهم. 

وأضاف “قناوي” أن دفاع المتهم قدم "ورقة مكتوبة بخط اليد" تحتوى على سطر وأحد مضمونها "أنا حلمي بكر استلمت من نور مدير اعمالي مبلغ 3 ملايين جنيه"، وأكد أن موكله استلف منه 3 ملايين جنيه ووعده بردها في شهر ديسمبر. 

واكمل أنه تواصل هاتفيا مع موكله الموسيقار حلمي بكر الذي نفى تمامًا ادعاءات المتهم ودفاعه مؤكدا انه لم يقترض من المتهم اية مبالغ مالية من مدير أعماله قائلا: هو فيه حد مدير أعماله بيسلفه فلوس" مضيفا: "الورقة دي مزيفة انا ممضتش على ورق". 

وأكد محامي حلمي بكر أنهم سيقومون بالطعن على صحة توقيع موكله على تلك الورقة التي قدمها دفاع المتهم. 

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تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر لـ29 يناير

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زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

وأجلت محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون و800 الف جنيه بزعم إدخاله في مشروع وهمي لجلسة 29 يناير الجاري للاطلاع على حافظة مستندات قدمها دفاع المتهم للمحكمة. 

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات.

وتبين فى  أمر الإحالة أن المتهم "نور.أ" في 2023 بدائرة قسم العجوزة، استولى على مبلغ مالي من المجني عليه حلمي عيد محمد بكر، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.

حلمي بكر مدير اعمال حلمي بكر ورقة مكتوبة بخط اليد الموسيقار حلمي بكر محكمة جنح العجوزة

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