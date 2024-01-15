نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ينعى الملحن وليد عبدالعظيم

نعى الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، الملحن وليد عبدالعظيم، إذ غيبه الموت اليوم، وقالت نقابة المهن الموسيقية فى بيان: تنعى نقابة المهن الموسيقية، نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبدالعظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وفاة الملحن وليد عبدالعظيم

الملحن وليد عبدالعظيم قدم خلال مسيرته الفنية أعمالًا شهيرة مع كبار نجوم الأغنية من بينهم مصطفى كامل، حكيم، عبدالباسط حمودة، دياب، سمسم شهاب.

ومن أبرز أغاني الملحن الراحل: "أنا مش عارفني، مين غيرك فاضلي، الجو هادي خالص، سلفني ضحكتك، الإحساس نعمة" وغيرها من الأغاني.