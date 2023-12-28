الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«خلّينى ساكت».. مصطفى كامل يرد على انتقادات زوجة حلمى بكر

حلمي بكر ومصطفى كامل
حلمي بكر ومصطفى كامل

قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه يعتبر الموسيقار الكبير حلمى بكر بمثابة شقيقه الأكبر ودائم التواصل معه طول الوقت، مؤكدًا:"مفيش بيني وبينه أى شيء ممكن يزعلنا من بعض"، متمنيًا الشفاء العاجل له.

أضاف كامل، في بيان الخميس: "طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلّى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمى وتخطيطى حتى الآن".

وأكد نقيب الموسيقيين أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمى بكر، وحاولت أحل الموضوع وأفضل أدافع عنه طول الوقت".

وعن انتقاد زوجة حلمى بكر للفنان مصطفى كامل طول الوقت قال: مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمى والمنتج أحمد فوزى، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتى.

ويمر حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقى العلاج.

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