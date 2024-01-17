مقسوم والملكة.. تفاصيل الأفلام الجديدة بدور العرض المصرية اليوم

استقبلت السينمات المصرية قبل قليل عددا من الأفلام المصرية والأجنبية ضمن الخريطة الأسبوعية الجديدة لدور العرض المصرية وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الأفلام المصرية الجديدة وأبطال وقصص تلك الأعمال خلال التقرير التالي.

الأفلام الجديدة في السينمات المصرية

الأفلام الجديدة تأتي ضمن أفلام موسم رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي حيث تمزج بين الكوميديا والأعمال الموسيقية والبداية مع فيلم مقسوم.

تفاصيل فيلم مقسوم

انطلق الفيلم الموسيقي “مقسوم” قبل قليل بدور العرض المصرية، وهو من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وقد حاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت ٥ ملايين مشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

فيلم الملكة



وانطلقت قبل قليل أيضا فيلم “الملكة” حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية “ماجدة”، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من “كتف رباعي” إلى “الملكة”.