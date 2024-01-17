الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض "حدوتة منسية" على CBC بطولة سوسن بدر

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تعرض قناة "CBC" بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري، مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر ومجموعة من النجوم.

موعد عرض "حدوتة منسية"

"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

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يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

موعد عرض حدوتة منسية حدوتة منسية عرض حدوتة منسية cbc سوسن بدر النجمة سوسن بدر

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