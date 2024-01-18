25 بوسترًا ترويجيًا لـ"حدوتة منسية".. تعرف على تفاصيل المسلسل

أطلقت شركة "فانتدج" المنتجة للمسلسل الجديد "حدوتة منسية" مجموعة كبيرة من البوسترات لأبطال العمل وصلت إلى 25 بوسترًا فرديًا لأبطال ونجوم العمل، بالإضافة إلى البوسترات الجماعية قبل الانطلاق رسميًا عبر قنوات CBC خلال ساعات قليلة.

مواعيد مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية بطولة النجمة سوسن بدر يعرض على قناتي CBC و CBC DRAMA بدءًا من السبت القادم الموافق 27 يناير في الثامنة مساء، ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الجديد وتعرض الحلقات بالتوازي على منصة واتي إت.

قصة مسلسل حدوتة منسية

المسلسل عبارة عن 30 حلقة تعرض خلال 6 أسابيع حتى انطلاق الموسم الرمضاني القادم، وتدور قصته حول شخصية "سعاد" التي تقدم دورها الفنانة الكبيرة سوسن بدر التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

يشارك في بطولة مسلسل حدوتة منسية بجوار الفنانة الكبيرة سوسن بدر، كلا من الفنان عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوى حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.