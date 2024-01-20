السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحريفة" يواصل مفاجآته ويستمر فى صدارة شباك تذاكر السينما

الحريفة
الحريفة

واصل فيلم «الحريفة» بطولة نور النبوي وعدد كبير من الشباب تقديم مفاجآت في شباك التذاكر المصري منذ إطلاقه بالقاعات 4 يناير الماضي؛ حيث واصل التصدر للأسبوع الثاني على التوالي؛ متفوقًا على كل الأفلام المعروضة في موسم «رأس السنة».

إيرادات فيلم الحريفة

وجمع فيلم «الحريفة»، أمس الجمعة، إيرادات مميزة للغاية تصدر بها الإيراد اليومي بفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه، حيث جمع 2،087،068 جنيه أمس؛ لتصل كل إيراداته إلى 15 مليون جنيه خلال 16 يومًا فقط.

"الحريفة" يواصل هيمنته على صدارة شباك تذاكر السينما

الفيلم الجديد نقلة في السينما الشبابية مؤخرًا، وتوقع عدد كبير من صناع السينما والنقاد أن يتحول أبطال الفيلم الجديد إلى نجوم شباك خلال الفترة القريبة المقبلة بعد هذا الفيلم المميز الذي قدمه المنتج طارق الجنايني، بالتعاون مع شركة سينرجي فيلمز، في تجربة جديدة ومختلفة.

أبطال فيلم الحريفة

"الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو". 

قصة فيلم الحريفة

"الحريفة" تدورأحداثه في إطار من الكوميديا حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد" يقدم دوره الفنان الشاب نور خالد النبوي، تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

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