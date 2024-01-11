الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند|ميلان يودع كأس إيطاليا.. وكهربا ينتظر حسم مصيره فى الأهلى

لو فاتك الترند
لو فاتك الترند

تنوعت أخبار "الترند" اليوم، خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار اجتماعية وفنية ورياضية واقتصادية، وأخرى فنية وأخبار عن غزة، وفي هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبار الترند.

العامرى فاروق يتصدر الترند بعد شائعة وفاته: "بَقاله شهرين فى غيبوبة"

ميلان يودع كأس إيطاليا بالسقوط أمام أتالانتا فى ربع النهائي

سقط فريق إيه سي ميلان أمام ضيفه أتالانتا وخسر بنتيجة 1 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي  الأهلي، جلسة مع أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول، لبحث موقفه خلال الفترة الحالية، خصوصًا أن اللاعب لم يتلق عروضًا خارجية باستثناء عرض محلي هو نادي سموحة الذي طلب استعارته، ولكن اللوائح تمنع بعد تخطي عدد الإعارات، للمزيد اضغط هنا.

 

كهربا ينتظر حسم مصيره فى الأهلى بعد تلقيه عرضًا خليجيًا مغريًا

تلقى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، عرضًا مغريًا للاحتراف بأحد الدوريات الخليجية خلال الفترة المقبلة مقابل 4 ملايين دولار لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري، للمزيد اضغط هنا.

 

بأدلة قاطعة.. مصر حاضرة بقوة فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

بدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، النظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

أحداث مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة

استطاع مسلسل "حالة خاصة" أن يجد حالة قبول شديدة خلال أيام عرضه الأولى، خاصة عقب عرض الحلقتين الثالثة والرابعة يوم الأربعاء الماضي، للمزيد اضغط هنا.

لو فاتك الترند أتالانتا الاهلى مارسيل كولر كهربا

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