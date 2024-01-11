بعد تصدرها الترند.. إطلالات ليلى أحمد زاهر ناعمة وجذابة

تصدرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، والمنتج الشاب هشام جمال، محركات البحث "جوجل" منذ إعلان خبر خطبتهما، فقد تفاجيء الجمهور بالخبر.

ونستعرض مجموعة من أبرز الإطلالات الخاصة بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، خاصة أنها من أكثر الفنانات التي تهتم كثيرًا بالظهور بإطلالات مختلفة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

‏وتعتمد في إطلالاتها على الفساتين السوداء فظهرت في أكثر من مناسبة وهي مرتدية اللون الأسود فيعتبر من الألوان المميزة لديها، كما تميل إلى اللون البرتقالي أيضًا.

‏وفي أكثر من إطلالة أيضًا، ارتدت الفنانة الشابة الملابس الرياضية.

وتميل الفنانة ليلى أحمد زاهر، إلى اختيار الشعر القصير فدائمًا ما تختار الشعر القصير المسندل فى تسريحاتها، كما تميل إلى اختبار الألوان الفاتحة في صبغة الشعر، كما تميل لاختيار الإكسسوارات البسيطة.