"عرفت تربى بناتك".. أول تعليق من هشام جمال بعد خطوبته ليلى زاهر

أقيمت خطوبة هشام جمال وليلى زاهر في حفل عائلي اقتصر على عائلة العروسين، وحرص الطرفان على إقامة الخطوبة في أجواء عائلية بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.

وتمت الخطوبة عقب قراءة الفاتحة بشهر وتم الإعلان عنها أمس، عبر صفحاتهم المختلفة على منصات التواصل المختلفة.

وفي أول تعليق للفنان والمنتج هشام جمال من ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر قائلًا: "اتشرّفت إني أناسبك لأنك عرفت تربّي بناتك".

وحرص النجوم على تهنئة هشام وليلى بالخطوبة فور الإعلان عنها وتقديم التهنئة والمباركات للفنان أحمد زاهر والد العروس.

بدأت قصة حب هشام جمال وليلى أحمد زاهر منذ اشتراكهما في بطولة مسلسل "في بيتنا روبوت" بجزأيه الأول والثاتي.

ورغم الشائعات التي ظهرت بتخلي هشام جمال وشركته الإنتاجية عن دنيا سمير غانم من أجل ليلى زاهر، إلاّ أنه نفي تلك الشائعات جملة وتفصيلًا في حينها.

وعقب الإعلان عن تقديم مسلسل" في بيتنا روبوت" تم إسناد البطولة لليلى زاهر ومن هنا بدأت قصة حب هشام جمال وليلى أحمد زاهر، ورغم نفي الطرفين لوجود أي علاقة عاطفية تجمع بينهما وأنهما بمثابة الأصدقاء، إلا أن علاقة الصداقة تطورت إلى مرحلة الحب والارتباط بعد ظهورهما سويًا في أكثر من تجمع فني وعائلي.