ميلان يودع كأس إيطاليا بالسقوط أمام أتالانتا فى ربع النهائى

سقط فريق إيه سي ميلان أمام ضيفه أتالانتا وخسر بنتيجة 1 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم.



تقدم ميلان بهدف سجله المهاجم البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة 45.



إلا أن أتالانتا أدرك التعادل سريعا بهدف سجله الهولندي تيون كوبمينرس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وفي الشوط الثاني سجل كوبمينرس الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.



وفشل ستيفانو بيولي مدرب ميلان في استغلال عاملي الأرض والجمهور ليودع الفريق كأس إيطاليا وسط أنصاره في مدرجات ملعب سان سيرو.



بينما تأهل أتالانتا للدور قبل النهائي رغم حصول مدربه جيان بييرو جاسبريني على بطاقة حمراء في الدقيقة 38.



وسيلعب أتالانتا في الدور قبل النهائي مع فيورنتينا الذي تجاوز بولونيا بركلات الترجيح.



وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي سيلعب يوفنتوس ضد لاتسيو.

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