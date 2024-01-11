الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كهربا ينتظر حسم مصيره فى الأهلى بعد تلقيه عرضًا خليجيًا مغريًا

كهربا
كهربا

تلقى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، عرضًا مغريًا للاحتراف بأحد الدوريات الخليجية خلال الفترة المقبلة مقابل 4 ملايين دولار لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر مسئول عن أن كهربا رفض حسم مصيره مع شركة التسويق للرحيل لحين عقد جلسة مع إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب من أجل تمديد عقده وبحث موضوع الغرامة المالية الخاصة بنادي الزمالك والتي تم جمع جزء كبير منها خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن كهربا اقترح الخروج للاحتراف في الخارج لتدبير الجزء المتبقي من الغرامة المالية، والتخلص من صداع أزمة الإيقاف والتركيز فقط في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن كهربا أبدى موافقته على القرار الذي سوف يتخذه الأهلي في هذا الشأن، وانتظار مشاركته مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار لحسم مصيره النهائي.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي  لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. المقرر لها يومي 16 أو 17 فبراير المقبل.

كهربا الاهلى الزمالك كولر الرحيل

مواد متعلقة

سيف زاهر: عرض ضخم لـ كهربا من أحد الدوريات العربية

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

لماذا وصف «كهربا» عام 2023 أنه الأفضل في مسيرته الاحترافية؟

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟