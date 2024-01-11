كهربا ينتظر حسم مصيره فى الأهلى بعد تلقيه عرضًا خليجيًا مغريًا

تلقى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، عرضًا مغريًا للاحتراف بأحد الدوريات الخليجية خلال الفترة المقبلة مقابل 4 ملايين دولار لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر مسئول عن أن كهربا رفض حسم مصيره مع شركة التسويق للرحيل لحين عقد جلسة مع إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب من أجل تمديد عقده وبحث موضوع الغرامة المالية الخاصة بنادي الزمالك والتي تم جمع جزء كبير منها خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن كهربا اقترح الخروج للاحتراف في الخارج لتدبير الجزء المتبقي من الغرامة المالية، والتخلص من صداع أزمة الإيقاف والتركيز فقط في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن كهربا أبدى موافقته على القرار الذي سوف يتخذه الأهلي في هذا الشأن، وانتظار مشاركته مع المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار لحسم مصيره النهائي.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. المقرر لها يومي 16 أو 17 فبراير المقبل.