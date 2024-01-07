الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

كهربا لاعب المنتخب
كهربا لاعب المنتخب الوطنى

شهدت عملية تسجيل أرقام لاعبي  المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، في قائمة بطولة أمم إفريقيا تغييرا وحيدا في أرقام قمصان اللاعبين، إذ استعاد محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي، القميص رقم 11 من زميله مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، الذي كان يرتديه طوال الفترة الماضية في غياب كهربا.

ومن جانبه اختار مصطفى محمد القميص رقم 19، بعد التنازل لزميله "كهربا" عن رقم 11.

وكان مصطفى محمد يرتدي القميص رقم 14 في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

فى الوقت نفسه استمر محمد الشناوي، حارس المرمى الأساسي للفراعنة، في ارتداء القميص رقم 16، بدلا من القميص رقم واحد وذلك نزولا على رغبة زميله أحمد الشناوي الذى حصل على القميص رقم واحد قبل عدة معسكرات عندما عاد لقائمة الفراعنة بعد فترة غياب طويلة، وذلك باعتباره أقدم من محمد الشناوي في عملية انضمامه للمنتخب الأول.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس السبت، عن القوائم الرسمية النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.

وجاءت قائمة منتخب مصر بالأرقام كالتالي:

1- أحمد الشناوي (بيراميدز).

2-  علي جبر (بيراميدز).

3-  محمد هاني (الأهلي).

4 – عمر كمال ( مودرن فيوتشر).

5 – حمدي فتحي (الوكرة القطري).

6- أحمد حجازي (الاتحاد السعودي).

7- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).

8- إمام عاشور (الأهلي).

9 – أحمد حسن "كوكا" (بينديكت سبور التركي).

10- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

11- محمود عبدالمنعم "كهربا" (الأهلي).

12- محمد حمدي (بيراميدز).

13- أحمد فتوح (الزمالك).

14- مروان عطية (الأهلي).

15- ياسر إبراهيم (الأهلي).

16- محمد الشناوي (الأهلي).

17 – محمد النني (أرسنال الإنجليزي).

18 – مصطفى فتحي (بيراميدز).

19- مصطفى محمد (نانت الفرنسي).

20- محمود حماده (المصري).

21- أحمد سامي (بيراميدز).

22- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني).

23- محمد أبوجبل (البنك الأهلي).

24- محمد عبدالمنعم (الأهلي).

25- أحمد مصطفى "زيزو" (الزمالك).

26- محمد صبحي (الزمالك).

27- مهند لاشين (بيراميدز).

منتخب مصر كهربا بطولة أمم إفريقيا مصطفى محمد محمد الشناوي

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