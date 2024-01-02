لماذا وصف «كهربا» عام 2023 أنه الأفضل في مسيرته الاحترافية؟

لم يتوقع كثيرون أن يعود محمود عبد المنعم كهربا بهذا الأداء المميز، وبهذه القوة المدهشة، واللياقة البدنية التي ظهر بها مع فريق الأهلي بعد انتهاء فترة ايقافه الطويلة التي استمرت 6 أشهر كاملة لا يشارك فيها في أي مباراة، وكأنه كان يتحين الفرصة للظهور بهذا الشكل المذهل، ويجهز نفسه لهذه العودة بقوة، واصرار شديدين كما أنه يلعب المباريات بروح عالية، وبقلب.

هؤلاء الكثيرون كانوا يتصورون أن كهربا قد قضي عليه كلاعب كرة قدم بابتعاده الطويل عن الملاعب، لكنه فاجأ الجميع وانتهز الفرصة التي منحها له المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر، وثبت أقدامه في التشكيل الأساسي لدرجة أنه بات الخيار الأول في مركز المهاجم الصريح.

أول مباراتين لكهربا مع الأهلي بعد العودة من الإيقاف

ما أن انتهت فترة ايقافه في 11 يناير 2023 حتى دفع به كولر في 17 يناير في التشكيلة الأساسية أمام نادي سموحة في دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر في موسم 2021 – 2022، وسجل فيها هدفا، وصنع آخر في فوز الأهلي بنتيجة 3 – 1.

وفي هذا الموسم شارك أيضا في مباراة أخرى أمام نادي بيراميدز في المباراة النهائية من كأس مصر، وأحرز هدفا في فوز الأهلي بنتيجة 2 – 1.

كهربا في موسم 2022 - 2023

في موسم 2022 – 2023 لعب 32 مباراة، وسجل 13 هدفا، وصنع 5 أهداف، وهي موزعة كالتالي:

14 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفا.

4 مباريات في كأس مصر، ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفا.

مباراة كأس السوبر المصري، ولم يسجل أيضا لكنه صنع هدف فوز الأهلي على بيراميدز.

10 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل 6 أهداف، وصنع هدفا.

3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية، ولم يسجل هدفا لكنه صنع هدفا.

أي لم يفوت مباراة دون أن يضع بصمته سواء بتسجيله هدف أو صناعة هدف.

كهربا في الموسم الحالي

وفي الموسم الحالي شارك حتى الآن في 13 لقاء، وأحرز 6 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وهي مقسمة كالآتي:

اللقاء النهائي في كأس السوبر المصري، وأحرز هدفا، وقدم تمريرة حاسمة في فوز الأهلي بنتيجة 4 – 2 على نادي فيوتشر.

5 لقاءات في دوري أبطال إفريقيا، وأحرز 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

لقاء كأس السوبر الإفريقي، وهو اللقاء الذي خسر الأهلي أمام نادي اتحاد الجزائر بنتيجة هدف نظيف.

3 لقاءات في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وأحرز هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين.

3 لقاءات في كأس العالم للأندية، ولم يحرز أي هدف لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.

لم يشارك كهربا مع الأهلي في الستة لقاءات الأولى في الدوري بسبب الايقاف.

ألقاب حصدها كهربا مع الأهلي في 2023

حصل مع الأهلي 5 ألقاب، وهي الدوري، وكأس مصر، و2 كأس السوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا، بالاضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

بهذا الأداء الأكثر من رائع، وتأثيره الكبير مع الأهلي أجبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتتخب مصر على ضمه بل، وأدخله القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

كهربا مع فيتوريا

لم يشارك كهربا مع مصر تحت قيادة فنية من فيتوريا سوى في 3 مباريات منها مباراتان رسميتان أمام كل من منتخب مالاوي، ومنتخب غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، ولقاء وحيد ودي أمام منتخب جنوب السودان، وسجل هدفا، وصنع آخر في فوز مصر بنتيجة 3 أهداف دون رد.

إذن في عام 2023 عاد كهربا من ايقاف طويل، واستعاد عافيته، وتألق، وتوهج مع الأهلي لينضم إلى المنتخب بعد غياب طويل، فهل عرف السبب الآن: لماذا وصف كهربا عام 2023 أنه الأفضل في مسيرته؟