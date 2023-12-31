الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حصاد الأهلي عام 2023 (2).. محمود كهربا يتصدر قائمة الهدافين برصيد 21 هدفًا

محمود كهربا هداف
محمود كهربا هداف الأهلي عام 2023

تصدر محمود كهربا قائمة هدافي فريق الأهلي عام 2023 برصيد 21 هدفا، حيث سجل 9 أهداف في دوري أبطال إفريقيا و7 أهداف في بطولة الدوري وهدفين في كأس مصر وهدفين في بطولة الدوري الإفريقي وهدفا واحدا في بطولة السوبر المصري.

حسين الشحات الثاني برصيد 15 هدفا 

واحتل حسين الشحات المركز الثاني في قائمة هدافي الأهلي عام 2023 برصيد 15 هدفا وسجل 7 أهداف في دوري أبطال إفريقيا و4 أهداف في الدوري وهدفين في كأس العالم للأندية وهدفا واحدا في كأس مصر وهدفا واحدا في بطولة كأس السوبر المصري.

واحتل الجنوب إفريقي بيرسي تاو المركز الثالث في قائمة هدافي الأهلي عام 2023 برصيد 14 هدفا وسجل ستة أهداف في دوري أبطال إفريقيا وخمسة أهداف في بطولة الدوري وهدفين في كأس العالم للأندية وهدفا واحدا في بطولة كأس مصر.

حسين الشحات 

محمد شريف ومعلول يتساويان في رصيد 12 هدفا 

وتساوي محمد شريف والتونسي على معلول في المركز الرابع ولكل منهما 12 هدفا وسجل محمد شريف تسعة أهداف في الدوري وهدفين في دوري أبطال إفريقيا وهدفا واحدا في كأس العالم للأندية ولم يكمل محمد شريف عام 2023 مع الأهلي وانتقل لنادي الخليج السعودي في بداية الموسم الحالي.

وسجل على معلول 6 أهداف في الدوري و3 أهداف في كأس العالم للأندية وهدفين في بطولة كأس مصر وهدفا واحدا في السوبر المصري.

وتساوى محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر في المركز السادس وسجل كل منهما 8 أهداف حيث سجل محمد مجدي أفشة 4 أهداف في الدوري وهدفين في دوري أبطا إفريقيا وهدفا واحدا في كأس مصر وهدفا واحدا في كأس العالم للأندية.

وسجل أحمد عبد القادر 4 أهداف غي الدوري وهدفين في كأس العالم للأندية وهدفا واحدا في كأس مصر وهدفا واحدا في دوري أبطال أفريقيا.

وسجل طاهر محمد طاهر 4 أهداف وسجل 3 أهداف كل من محمد عبد المنعم والفرنسي انتوتي موديست وحمدي فتحي.

وسجل هدفين كل من عمرو السولية والمالي أليو ديانج والجزائري أحمد قندوسي والمغربي رضا سليم وكريم فؤاد وإمام عاشور وياسر إبراهيم .

محمد عبد المنعم 

6 أهداف بواسطة النيران الصديقة

وسجل هدفا واحدا كل من رأفت خليل ومحمود متولي ومحمد هاني وصلاح محسن إضافة لـ6 أهداف بواسطة النيران الصديقة سجلها أحمد سامي مدافع بيراميدز والبوركيني نور الدين فاروقا مدافع المقاولون والليبي محمود بن والي مدافع حرس الحدود ومصطفى العش مدافع غزل المحلة وجاستس أرثر مدافع سيراميكا كليوباترا وسيتو كويزومي لاعب أراوا الياباني في مرمى أنديتهم.

حصاد عام 2023 الاهلى محمود كهربا حسين الشحات بيرسى تاو

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