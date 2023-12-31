الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يحقق حلم الطفل الفلسطينى "على" المصاب فى قصف الاحتلال

الخطيب
الخطيب

لبى نادي الأهلي نداء الطفل الفلسطيني علي إسماعيل نافذ جبر مشتهي، المصاب في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد رغبته في زيارة الأهلي.

وقال الطفل الفلسطيني "علي" في تصريحات تليفزيونية، إنه كان يتمنى ارتداء طاقم النادي الأهلي من قفازات وقميص وحذاء، إلا أنه في النهاية أصيب وارتدى بدلًا منها جبيرة في يديه وقدميه.

وتابع "علي" أن نادي الأهلي قدوته، وكان يتمنى زيارته ولقاء محمد الشناوي، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يصبح حارس مرمى نادي الأهلي عندما يكبر.

ورد، منذ قليل، محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي على "علي" عبر حسابه بـ "فيسبوك" وكتب: "يا علي صوتك وصل.. تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين يكونوا عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني وإن شاء الله تخف وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور نادي الأهلي.. اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك.. واحنا دايمًا معاك".

 

وناشد الطفل الفلسطيني المسئولين نقله مع عدد من أفراد عائلته من غزة، وعلاجه في مصر.

وأكد الطفل الفلسطيني في لقاء له أنه كان يتابع كل مباريات نادي الأهلي، قائلا: "الأهلي مبيسودوش وجهنا ولكن بيبيضوه.. وفازوا بكأس إفريقيا 11 مرة ورفعوا راسنا، وأنا دمي أحمر عشان أهلاوي".

الطفل الفلسطيني علي الطفل الفلسطيني علي إسماعيل على الاهلى محمد الجارحي

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