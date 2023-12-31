حصاد الأهلي في 2023 (1).. 5 ألقاب محلية وإفريقية وبرونزية مونديال الأندية

كان عام 2023 رائعا للأهلي الذي حصد خلاله 5 بطولات محلية وإفريقية وهى الدوري وكأس مصر والسوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال أفريقيا إضافة للفوز ببرونزية بطولة العالم للأندية، وخسر الأهلي لقبين فقط هما الدوري الإفريقي والسوبر الإفريقي.

لعب الأهلي 67 مباراة عام 2023 منها 29 مباراة في الدوري و6 مباريات في كأس مصر و3 مباريات في السوبر المصري و17 مباراة في دوري أبطال أفريقيا و7 مباريات في كأس العالم للأندية و4 مباريات في الدوري الإفريقي ومباراة واحدة في السوبر الإفريقي حقق خلالها 45 انتصارا وتعادل 13 مرة وخسر 9 مباريات وسجل 128 هدفا ودخل مرماه 45 هدفا.

22 انتصارا و58 هدفا في الدوري

في بطولة الدوري لعب الأهلي 29 مباراة فاز في 22 مباراة وتعادل 6 مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 58 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وفاز الموسم الماضي على بيراميدز 3 – صفر وعلى انبي بنتيجة 2 – صفر مرتين وعلى الزمالك 3 – صفر و4-1 والبنك الأهلي 3 – صفر و1- صفر وعلى أسوان 3- صفر وعلى المقاولون 2- 1 و4- 1 وغزل المحلة وفاركو وحرس الحدود بنتيجة واحدة 3- صفر وعلى سموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري بنتيجة واحدة 2- صفر وعلى سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بنتيجة واحدة 1- صفر وفي الموسم الحالي فاز الأهلي على المصري 4- صفر والإسماعيلي 3-1 والمقاولون وسيراميكا كليوباترا بنتيجة واحدة 2-1 .

وتعادل الأهلي الموسم الماضي مع المصري بدون أهداف مرتين ومع الداخلية 1-1 ومع فيوتشر بدون أهداف ومع حرس الحدود 1-1 وتعادل في الموسم الحالي مع الجونة 1-1 وسموحة بدون أهداف وخسر الأهلي مباراة واحدة الموسم الماضي أمام بيراميدز صفر – 3 وكانت الهزيمة المحلية الوحيدة عام 2023 .

العلامة الكاملة في كأس مصر

في بطولة كأس مصر لعب الأهلي ست مباريات فاز بها جميعا وسجل 13 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف وفاز على سموحة 3-1 وعلى بيراميدز 2-1 في نهائي بطولة 2021 – 2022 ثم فاز في نسخة 2022 – 2023 على السويس بهدف دون رد والداخلية 2- صفر والمصري 2-1 وانبي 3 – صفر .

الأهلي بطل كأس مصر

الأهلي يحصد لقبين للسوبر المصري

توج الأهلي مرتين بلقب السوبر المصري الأولى بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون رد والثانية بالنظام الجديد بمشاركة 4 فريق بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف وعلى مودرن فيوتشر 4-2 وسجل الأهلي ستة أهداف واهتزت شباكه مرتين.

الأهلي فاز بالسوبر المصري مرتين

إنجاز جديد في دوري أبطال إفريقيا

في بطولة دوري أبطال إفريقيا توج الأهلي بطلا للتسخة الماضية ولعب الأهلي 17 مباراة فاز خلالها عشر مرات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا ففي النسخة الماضية فاز الأهلي على القطن الكاميروني 3- صفر و4- صفر وعلى الهلال السوداني 3 – صفر والرجاء المغربي 2 – صفر وعلى الترجي التونسي 3 – صفر و1- صفر وعلى الوداد المغربي 2-1 وفاز الأهلي في النسخة الحالية على سان جورج الإثيوبي 3- صفر و4- صفر وعلى ميدياما الغاني 3- صفر.

وتعادل الأهلي في النسخة الماضية مع صن داونز الجنوب إفريقي 2-2 ومع الرجاء بدون أهداف ومع الوداد 1-1 وتعادل في النسخة الحالية مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 ومع شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف.. وخسر الأهلي في النسخة الماضية أمام الهلال بهدف دون رد وأمام صن داونز 2- 5.

الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا

مشاركة غير ناجحة في الدوري الإفريقي

كانت مشاركة الأهلي في النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي غير ناجحة بعد خروجه من الدور نصف النهائي ولعب الأهلي أربع مباريات لم يحقق فيها أى فوز وتعادل ثلاث مرات مع سيمبا التنزاني 2-2 و1-1 ومع صن داونز بدون أهداف وخسر أمام صن داونز بهدف دون رد.

برونزية المونديال مسك الختام

شارك الأهلي في بطولة العالم للأندية مرتين في فبراير وديسمبر 2023 ولعب خلالها سبع مباريات فاز 4 مرات وخسر 3 مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا.

في البطولة التي أقيمت في شهر فبراير الماضي فاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3- صفر وعلى سياتل الأمريكي بهدف وخسر أمام ريال مدريد الإسباني 1-4 وأمام فلامنجو البرازيلي 2-4.. وفي البطولة التي أقيمت في ديسمبر الجاري فاز الأهلي على الاتحاد السعودي 3- صفر وعلى أوراوا ريد دياموندز الياباني 4-2 وخسر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين ليحصد الميدالية البرونزية لتكون مسك الختام في مشوار الأهلي بطولة العالم التي ستقام بنظام جديد اعتبارا من عام 2025.