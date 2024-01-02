الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عامر العمايرة: كهربا سيسلك طريق خالد بوطيب في أزمته مع الزمالك

كهربا
كهربا

فجر عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية مفاجأة مدوية، بشأن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب النادي الأهلي مع الزمالك.

وقال عامر العمايرة في تصريحات إذاعية: "أزمة كهربا مع نادي الزمالك ستستمر في المحاكم حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، خاصة بعدما قدم اللاعب ومحاميه استئنافا على القرار الأخير، والاستئناف يوقف تنفيذ القرار لحين الفصل".

وأضاف العمايرة: "قضية كهربا مع نادي الزمالك حاليا في المحكمة الرياضية والقول الفصل خلال شهر مارس المقبل، وحين صدور القرار لا بد من أن يسدد اللاعب الغرامة في مدة لا تتجاوز الـ 60 يوما".

وأشار خبير اللوائح الرياضية: "كهربا سيسلك طريق المغربي خالد بوطيب في أزمته مع الزمالك، وسينتظر قرار المحكمة الرياضية والذي سيصدر في مارس المقبل، ثم سيذهب بعد ذلك للمحكمة الفيدرالية، لتظل القضية معلقة في المحاكم الرياضية أطول فترة ممكنة، والمحكمة الفيدرالية لن تصدر الحكم قبل 4 أشهر على أقل تقدير".

وأضاف عامر العمايرة: "كهربا سعى خلال الفترة الماضية لتسوية الأمور مع نادي الزمالك، ولكن مسؤولي الأخير رفضوا ذلك أملا في الحصول على المبلغ كاملا، الزمالك مديون بمبلغ وقدره 2 مليون دولار، ولاعب الأهلي كان يسعى لحل أزمته مع الفارس الأبيض ودفع مبلغ قريب من ذلك".

وكشف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن أمنيته في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

كهربا: أحلم بالفوز بأمم إفريقيا مع منتخب مصر

وقال كهربا، في تصريحات تليفزيونية: "أحلم بالفوز بأمم إفريقيا مع منتخب مصر وبكل البطولات مع نادي الأهلي، لكن لا أحلم بدفع غرامة الزمالك في 2024".

وأضاف: "عام 2023 كان رائعًا وكان الأفضل في مسيرتي وأجمل لقطة لي خلال العام هو عودتي للعب الكرة من جديد، لأنها كانت من أصعب الأوقات عليّ".

وأردف: "أشكر جمهور الأهلي ويا رب أكون عند حسن ظنهم بي دائمًا وإهدار الفرص غصب عني ومتزعلوش مني".

عامر العمايرة الاهلى الزمالك 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 بأمم إفريقيا منتخب مصر

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