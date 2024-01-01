كهربا: أحلم بالتتويج بأمم أفريقيا.. و2023 العام الأفضل فى مسيرتى

كشف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية " أحلم بالفوز بأمم أفريقيا مع منتخب مصر وبكل البطولات مع النادي الأهلي، لكن لا أحلم بدفع غرامة الزمالك في 2024".

وأضاف: "عام 2023 كان رائعًا وكان الأفضل في مسيرتي وأجمل لقطة لي خلال العام هو عودتي للعب الكرة من جديد لأنها كانت من أصعب الأوقات عليّ".

وأردف: "أشكر جمهور الأهلي ويارب أكون عند حسن ظنهم بي دائمًا وإهدار الفرص غصب عني ومتزعلوش مني".

وفيما يخص الحديث عن إمام عاشور والتعاون معه منذ قدومه للأهلي، علّق: "كنت بجوار إمام منذ دخوله الأهلي وهو تغير في كل شيء ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه للأهلي وكل اللاعبين على قلب رجل واحد".

وكشف كهربا عن تفاصيل الاحتفال الخاص به مع أنتوني موديست قائلا: "في مباراة الكأس أمام إنبي اتفق معي على الحركة التي قمنا بها في السوبر، ومن وقتها عند إحرازه أي هدف نقوم بنفس الاحتفال، وهو سعيد بالأجواء جدًا في النادي، وسعيد بالحياة معنا".

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الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

على صعيد آخر، يحسم مسئولو نادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، صفقة عمر كمال عبدالواحد، الظهير الأيمن لفريق كرة القدم بنادى مودرن فيوتشر، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر فى الأهلى: «سيُعقد اجتماع بين مسئولى الأهلى ومودرن فيوتشر، خلال الساعات القليلة المقبلة، للاتفاق على جميع الأمور المالية للصفقة»، وذلك بعد رفع مسئولى «القلعة الحمراء» العرض المقدم لضم اللاعب من ٥ إلى ٨ ملايين جنيه، نظرًا لدخول الزمالك على خط المفاوضات.

وكشف المصدر عن وجود اتجاه داخل الأهلى لعرض صلاح محسن، مهاجم الفريق، ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، لمنع أى محاولات من «القلعة البيضاء» لعدم إتمامها، إلى جانب موافقة مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على ضم اللاعب، خلال جلسته الأخيرة مع محمود الخطيب، قبل سفره إلى سويسرا لقضاء إجازة «الكريسماس».