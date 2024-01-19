الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب btc في مصر شامل المصنعية

سعر الذهب اليوم للبيع
سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

تباينت أسعار الذهب btc في مصر شامل المصنعية، اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 ، والتي يهتم بسعرها الكثير من التجار ورواد سوق الذهب من العملاء، ويرصد الدستور في التقرير التالي سعر الذهب btc في مصر شامل المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024.. زيادة عيار 21

سعر الذهب btcفي مصر شامل المصنعية

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بى تى سي وزن 5 جرام إلى 22095 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 20 جرام إلى 88335 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام إلى 44180 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 500 جرام إلى 2179325 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 1000 جرام إلى 4355435 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 116.65 إلى 507940 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 31.10 جرام إلى 137260 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 50 جرام إلى 218965 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 100جرام إلى 441030 جنيها.

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 250 جرام إلى 1089665 جنيها.

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أسعار سبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4069 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10172 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 20345 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 40690 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 81380 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 126500 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 203450 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 406900 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة، من عيار 24 حوالي 3909 جنيه، وسعر الذهب من عيار 21 حوالي 3420 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2930 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 27360 جنيها.

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