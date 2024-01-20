السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد انتشارها فى بريطانيا… كل ما تريد معرفته عن الحصبة

الحصبة
الحصبة

انتشر مرض الحصبة خلال الأيام القليلة الماضية في بريطانيا بشكل ملحوظ، وبدأت وزارات الصحة والجهات المعنية على مستوى الدول في تحذير المواطنين، لاتباع الإجراءات الوقائية لوقف انتشار مرض الحصبة.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز أعراض مرض الحصبة وطرق الوقاية.

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ما هي الحصبة؟

هى فيروس شديد العدوى والانتشار ينتقل عن طريق الهواء، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وقد يتسبب في الوفاة، وقد ينتقل من شخص لآخر عن طريق العطس أو السعال، ويمكن أن تؤثر الحصبة على أي شخص ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال، ويتسبب المرض في وفاة أكثر من 200 ألف شخص سنويًا، معظمهم من الأطفال، رغم انتشار اللقاح.

أعراض الحصبة

تصيب الحصبة الجهاز التنفسي ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وتشمل الأعراض الحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف والطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم، وتبدأ أعراض الحصبة عادة بعد 10- 14 يومًا من التعرض للفيروس. والطفح الجلدي البارز هو أكثر الأعراض وضوحًا، وعادة ما تستمر الأعراض المبكرة لمدة تتراوح من 4 إلى 7 أيام، وتشمل سيلان الأنف، والسعال، وعيون حمراء ودامعة، وبقع بيضاء صغيرة في الخدين من الداخل، ويبدأ الطفح الجلدي بعد 7 إلى 18 يومًا من التعرض للفيروس، وعادةً ما يبدأ في الظهور على الوجه وأعلى الرقبة. وينتشر على مدار 3 أيام تقريبًا، حتى يصل في النهاية إلى اليدين والقدمين، وعادة ما يستمر لفترة تتراوح بين 5 و6 أيام قبل أن يتلاشى.

الوقاية

يعتبر اللقاح هو أبرز طرق الوقاية من مرض الحصبة، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من المياه وتناول علاجات الجفاف محل السوائل المفقودة، بسبب الإسهال أو القيء، ومن المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صحي.

بريطانيا الحصبة الصحة الإجراءات الوقائية العطس أو السعال

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