الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار سبائك الذهب والمصنعية اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم للبيع
سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

أثار ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة تحفظات العديد من التجار، وغيرهم من رواد سوق الذهب، وأحدث حالة من الاضطراب في حركة البيع، والشراء، فيما واصل سعر الذهب ارتفاعه عالميًا.

 

ويرصد الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024.. زيادة عيار 21

أسعار سبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4069 جنيها بدون مصنعية.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10172  جنيها

 

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 20345 جنيها .

 

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 40690 جنيها.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 81380 جنيها.

 

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 126500 جنيها

 

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 203450 جنيه.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 406900 جنيه

 

وتختلف مصنعية سبائك الذهب ، وفقًا لوزن السبيكة ، في علاقة عكسية حيث ترتفع المصنعية كلما تراجع حجم السبيكة .

 

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مصنعيات سبائك الذهب

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام: 67 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام: 66 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات: 60 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات: 60 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما: 56 جنيهًا.

 

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام: 56 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة ، من عيار 24 حوالي 3909 جنيه ، وسعر الذهب من عيار 21 حوالي 3420 جنيه ، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2930 جنيه ، وسجل سعر الجنيه الذهب 27360 جنيه.

 

أسعار الذهب خلال اسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.18% للأونصة، مستفيدًة من تزايد التكهنات حول خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فضلًا عن التصعيد في الشرق الأوسط الذي أدى إلى زيادة الطلب على المعدن باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن، وسجل سعر أوقية الذهب 2011 دولار.

 

 

 

 

 

 

 

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