الإثنين 22 يناير 2024
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بعد تجهيز الأوراق المطلوبة.. لينك مسابقة التربية والتعليم 2024

التربية والتعليم
التربية والتعليم

توفر بوابة الوظائف الحكومية لينك مسابقة التربية والتعليم 2024 ليتمكن المعلمون من التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم قبل انتهاء المهلة التي حددها جهاز التنظيم والإدارة للتقديم في المسابقة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي لينك مسابقة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة. 

لينك مسابقة التربية والتعليم 2024

يستطيع المعلمون التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لاختيار 30 ألف معلم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع إلى جهاز التنظيم والإدارة، ويستطيع المعلمون تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 باتباع الخطوات التالية: 

الدخول عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/، اختيار أيقونة وظائف،  اختيار وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثانى، الثالث»، تبعًا للمحافظة محل الإقامة، خاصة أنه يحظر التقديم لمسابقة التربية والتعليم إلا في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

وبدأ تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 يوم 18 يناير وتستمر حتى نهاية الشهر.

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ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم؟

وحدد جهاز التنظيم والإدارة الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، وهي صورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال، المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. 

ويتم على موقع تقديم مسابقة التربية والتعليم رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم فور الانتهاء من مراجعة التقديمات 

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