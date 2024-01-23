توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد انتهاء الامتحانات

مع اقتراب انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 والتي تبقى عليها يومين يبحث طلاب الشهادة الاعدادية عن توزيع درجات امتحانات موادهم للعام الدراسي لحساب المجموع التقريبي الذي يمكن أن يحققوه في امتحانات الترم الأول.

نوضح في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 من واقع امتحانات السنوات السابقة وفق النظام المتبق لامتحانات الشهادة الاعدادية.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024

يكون المجموع الكلي لامتحانات الصف الثالث الاعدادي من 280 درجة ونسبة النجاح من 140 درجة وتوزع الدرجات على المواد كالتالي:

مادة اللغة العربية الدرجة الكلية من 80 درجة، ودرجة النجاح من 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية الدرجة الكلية من 40 درجة، ودرجة النجاح من 20 درجة.

مادة الرياضيات الدرجة الكلية من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية الدرجة الكلية من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة.

مادة العلوم الدرجة الكلية من 40 درجة، ودرجة النجاح من 20 درجة.

المتبقي من امتحانات الشهادة الاعدادية

في محافظة القاهرة ينتهي امتحان التربية الفنية لطلاب الشهادة الاعدادية اليوم ثم يتبقى امتحان مادة العلوم غدا الأربعاء 24 يناير 2024

في محافظة الجيزة تبقى لطلاب الصف الثالث الاعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية غدًا الأربعاء 24 يناير 2024 ثم امتحان التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية

في محافظة الدقهلية يتبقى يومان على انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي

الاربعاء 24 يناير 2024 الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الخميس 25 يناير 2024 العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11

موعد بدء الترم الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024 بحيث تستغرق اجازة نصف العام اسبوعين تبدأ من 27 يناير وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.