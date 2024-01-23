الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالجيزة

امتحان
امتحان

بدأ امتحان العلوم، اليوم الثلاثاء، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، ثم يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة في الفترة الثانية امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا.

ومن المقرر ينتهي رسميا طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، من ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024.

"سلومة" يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والصف الثانى الثانوى

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

المواد المتبقية من جدول الامتحانات

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، يؤدي الطلاب غدا الأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وكان محافظ الجيزة، قد تفقد انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها، على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية.

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وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفي 57357

زائرة صحية بكل لجنة

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات، وتوافر كل التسهيلات إلى جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية، للتعامل مع أي حالات طارئة للطلاب.

وشدد "راشد" خلال جولته التفقدية باللجان، على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحان العلوم ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

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