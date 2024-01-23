الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين، وجاء تدشين البوابة في اطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين تسهيلًا عليهم وتماشيًا مع التطور التكنولوجي، وتعرض الدستور خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية. 

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

لكي تتمكن من الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية عليك تسجيل الدخول عليها وستحتاج إلى ما يلي:

انتقل إلى موقع بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/

انقر فوق "إنشاء حساب"، أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك اسمك الكامل ورقم هاتفك المحمول ورقم بطاقة الرقم القومي، قم بتحميل صورتك الشخصية، اقرأ ووافق على شروط الاستخدام، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز تحقق، أدخل الرمز في الحقل المخصص له، ستتلقى رسالة أخرى تحتوي على رابط لتعيين كلمة مرور، انقر فوق الرابط لتعيين كلمة مرور جديدة.

بمجرد إنشاء حسابك، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك المحمول وكلمة المرور، بمجرد تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، يمكنك البدء في تقديم طلبات للحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.

رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024

الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية 

الخدمات الحكومية: تقدم بوابة مصر الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك خدمات الأحوال المدنية، وخدمات التوثيق، وخدمات الضرائب العقارية، وخدمات المرور، وخدمات التموين، وخدمات الصحة، وخدمات التعليم، والخدمات الاجتماعية، والخدمات الاقتصادية.

خدمات الأعمال: تقدم بوابة مصر الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات للشركات والمؤسسات، بما في ذلك خدمات تسجيل الشركات، وخدمات التأسيس، وخدمات القيد، وخدمات التراخيص، وخدمات الضرائب، والخدمات الجمركية، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية.

خدمات الأفراد: تقدم بوابة مصر الرقمية مجموعة متنوعة من الخدمات للأفراد، بما في ذلك خدمات الاستعلام عن الخدمات الحكومية، وخدمات الشكاوى، وخدمات التواصل مع الجهات الحكومية.

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قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول السكر الحر

بوابة مصر الرقمية خدمات الضرائب خدمات المرور خدمات الأحوال المدنية الخدمات الجمركية التسجيل في بوابة مصر الرقمية

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