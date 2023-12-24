الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024

اضافة المواليد
اضافة المواليد

ازداد البحث عن رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين بعد أن أطلقت  وزارة التموين خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

يستعرض "الدستور" كل ما يخص إضافة المواليد 2024 خلال السطور التالية: 

-الدخول على منصة مصر الرقمية من هنا 

- ادخل رقم الهاتف وكلمة المرور.

- اضغط على التموين .

- ثم اضغط على اضافة الأبناء الغير مقيدين تموينياً.

-ادخل الاسم الرباعي للإبن المراد اضافته.

-ثم ادخل الرقم القومي للإبن

-واضغط على إضافة.

-سوف تظهر أمامك رسالة” تم ارسال طلبك بنجاح”.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

- إقرار بيانات من مكتب التموين.

- صورة من بطاقة «الأب» وبطاقة التموين.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد، للمواليد.

- في حالة أن يكون الوالد شهيدًا على الأم أن تحضر ورقة تثبت ذلك.

- صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت معاش التكافل الاجتماعي.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

- أن ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

- لا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

- لا تسمح الوزارة بإضافة أكثر من طفلين لبطاقة الزوج والزوجة.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

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الفئات المسموح لها بإضافة المواليد

- تشمل الفئات المستهدفة من إمكانية إضافة المواليد على بطاقات التموين مستحقو معاش تكافل و كرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

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بوابة مصر الرقمية المواليد 2024 وزارة التموين الموقع الإلكترونى منصة مصر الرقمية

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