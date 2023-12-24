قصة السامري الذي أضل بني إسرائيل وجعلهم يعبدون العجل

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن قصة شيقة لـ"موسي السامري".

وقال خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" واحد من بني إسرائيل تم قتله، فذهب بني إسرائيل لسيدنا موسي ليعرفوا من الذي قتل، ولماذا، فناجى سيدنا موسي ربنا، ليعرف من القاتل".

وأضاف: "بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر لأرض فلسطين كان هناك شخص يسمي موسي السامري، وكان معهم ذهب من مصر، فأمر الله موسي بن عمران أن يصوم 30 يوم، حتي يناجي الله بعدها، وهو في طريقه لمناجاه الله عز وجل وجد راحة فمه كريه من الصيام فأخذ من أعشاب الأرض وعمل بها مثل فرشة الأسنان".

وتابع: "وفي أثناء مناجاه موسي لرب العزة، كان يترك قومه مع أخاه هارون، وكان بينهم موسي السامري، فقال لهم هاتوا الذهب الذي معكم، وصهروا الذهب وعملوا منه هيكل علي شكل عجل، وكان سيدنا جبريل هو الذي ربى موسي السامري، وكان يحتفظ بتراب أقدام سيدنا جبريل، وقام بنفخ التراب علي العجل الذي شكلوه من الذهب، فأصبح للعجل صوت، وقاموا بعبادته".