الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: لا دليل فى القرآن أو السنة على اسم ابنى آدم

خالد الجندى
خالد الجندى

قال خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا توجد آية قرآنية أو حديث شريف يقول هذا هابيل مقتول أو هذا قابيل قاتل:"لا يوجد دليل فى القرآن الكريم أو السنة النبوية، على اسم ابني آدم".

قصص القرآن الكريم

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اسم قابيل وهابيل جاء من الكتب القديمة، أو القصاص، وغيرهم، والقرآن الكريم كان يحدث بنى إسرائيل، فقد يكونون هم من نسل قابيل أو هابيل، فلا أحد يعرف اسميهما.

قصة قابيل وهابيل

أضاف في حديثه، أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم  قابيل وهابيل ليكونا الدرس والعظة للجميع وإن كان الخطاب موجهًا لبنى إسرائيل.

خالد الجندي دي ام سي لعلهم يفقهون قصص قابيل وهابيل الشيخ خالد الجندي

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