الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: هذا الأمر يعتبر بمثابة وفاة مبكرة لأى إنسان

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان إذا اكتشف أنه لا يؤدي شيئًا للمجتمع أو للمحيطين حوله أو لا ينفع الناس بشيء، فهذا معناه إعلان وفاة مبكرة.

أضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن هذه أزمة المسنين غالبًا عندما يفشلون في الاهتمام بأعمال مجدية فإن البعض منهم  يصاب بنوع من الاكتئاب لأنه لا ينفع غيره ويشعر أنه عالة على المجتمع، مؤكدًا أن أجهزة الدعم النفسي لا بد أن توجه كل طاقتها للمسن وأنه مرغوب فيه وأن عليه أن يكمل دوره في المجتمع ويوجه نشاطاته للخدمة بالمجتمع.

المسن يستطيع أن يبدأ من جديد في العطاء إذا اعتقد أنه نافع

وتابع أن المسن يستطيع أن يبدأ من جديد في العطاء إذا اعتقد أنه نافع، مشيرًا إلى أن الإنسان عندما يهمش فإنها مصيبة والحياة أن يسند إليك عمل للناس وأن تكون نافعًا لهم، لأن النبي عليه السلام يقول "خير الناس أنفعهم للناس" وهذه عطية كبيرة جدًا.

خالد الجندي وفاة مبكرة لا ينفع الناس اعلان المسنين المجتمع أجهزة الدعم النفسي

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