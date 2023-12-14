خالد الجندى: مشهد الانتخابات الرئاسية خرج بصورة مشرفة

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال"الجندي"، خلال تقديم برنامجه"لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن تمتع المصريين بقدر واسع من المسئولية جعلهم يتدافعون إلى صناديق الاقتراع.

وأشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالصورة المشرفة التي خرج بها المشهد الانتخابي، مؤكدا أن الشعب المصري كان عند حسن ظن العالم به.

وأوضح أن هناك وفاة إكلينيكية لكل أعداء الوطن، الذين بحت أصواتهم لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، لكن كل محاولاتهم فشلت في تحقيق مقصدها.