خالد الجندى: الشعب المصرى أثبت وعيه وحبه للوطن

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال"الجندي"، خلال تقديم برنامجه"لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "مبارك على شعبنا الكريم هذا المشهد الانتخابي الذي أثبت فيه هذا الشعب أنه عند حسن ظن العالم به".

وأضاف: "أثبتم جميعًا قدر المسئولية وهذا التدافع غير المسبوق الذي تدافع فيه الناس إلى صناديق الانتخاب والتصويت، لتحقيق هذا الاستحقاق الدستوري".

وأشار إلى أن ذلك يثبت أن هذا الشعب لا يستجيب للدعوات المغرضة وللقطاء الأوطان الذين حاولوا بقدر المستطاع إفساد المشهد الانتخابي.