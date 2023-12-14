الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: الشعب المصرى أثبت وعيه وحبه للوطن

خالد الجندي
خالد الجندي

علق الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال"الجندي"، خلال تقديم برنامجه"لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "مبارك على شعبنا الكريم هذا المشهد الانتخابي الذي أثبت فيه هذا الشعب أنه عند حسن ظن العالم به".

وأضاف: "أثبتم جميعًا قدر المسئولية وهذا التدافع غير المسبوق الذي تدافع فيه الناس إلى صناديق الانتخاب والتصويت، لتحقيق هذا الاستحقاق الدستوري".

وأشار إلى أن ذلك يثبت أن هذا الشعب لا يستجيب للدعوات المغرضة وللقطاء الأوطان الذين حاولوا بقدر المستطاع إفساد المشهد الانتخابي.

خالد الجندي دي ام سي الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

خالد الجندى: لن أحتفل بعيد ميلادى تضامنًا مع غزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تواصل تعزيزاتها العسكرية بمحيط جنين

عمرو خليل: الانتخابات الرئاسية جرت وسط أجواء ديمقراطية وبإشراف قضائى

فصائل عراقية: استهدفنا قاعدتين أمريكيتين فى سوريا بالمُسيرات

مُشيدة بجهود "الشركة المتحدة".. نبيلة مكرم: مشاركة مشرفة للمصريين بالاتتخابات الرئاسية

كمين الشجاعية أقسى الضربات لجيش الاحتلال.. تقرير لـ"القاهرة الإخبارية"

نتنياهو يزعم: "مستمرون فى حرب غزة حتى آخر جندى"

بعد الفيتو الأمريكى.. كمال ماضى: سلب الأرض هو سر الحكاية

الأكثر قراءة

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد وفاة الشاعرة أميرة الأدهم.. أبرز أعراض الأزمة القلبية المفاجئة ومخاطرها

عاجل.. بينهم 146 بحالة حرجة.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة المصابين فى حرب غزة

مجموعات الموت : مرضى المحروسة في مصيدة الأدوية المشغوشة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة