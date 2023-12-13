خالد الجندى يروى قصة أول تجربة للتفرقة بين الصواب والخطأ

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا آدم كان من الممكن أن يقول بعض المبررات لله سبحانه وتعالى بعد هبوطه للأرض، حيث كان من الممكن أن يقول إن الشيطان كان له دور كبير في ضعف نفسه.

رقي سيدنا آدم

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية ندي إم سي"، أن سيدنا آدم عليه السلام رفض قول المعاذير التي كان من الممكن أن يقولها أي شخص آخر، وهذا الامتناع دليل على رقي منزلته، وارتفاع درجته، وكريم عنصره، ونبل مقصده وارتقاء ذاته.

الفرق بين الصواب والخطأ

وأضاف أن سيدنا آدم نسب إلى نفسه وأقر بالخطأ والذنب دون ضغط أو تزييف، وكان هذا الفعل أول تجربة بشرية توضح الفرق بين الصواب والخطأ.

وأشار إلى أن البشر إذا اتبعوا خطى الأنبياء لكانت الأوطان في أعلى المراتب من كافة الاتجاهات، حيث تحلى الأنبياء بالأخلاق الحميدة، وهذه الأخلاق كانت سر تفوق العالم الإسلامي قديمًا.