خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات شهادة ستسأل عنها يوم القيامة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوطن هو العزة والكرامة، وإذا أخرج الإنسان من وطنه عاش ذليل الفكر سقيم الوجدان، ومن يفقد وطنه يفقد كل شيء.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، والمذاع عبر فضائية dmc، أن من يفقد وطنه لايستطيع التخطيط للمستقبله ويشتاقون لأوطانهم وللدفن في ترابه، لذلك فالوطن يحتاج للإيجابية، مؤكدًا أننا في عرس وحفل يتطلب منك أن تشارك في صناعة الوطن واختيار قائدة والحفاظ على أمن الوطن وهذا لن يتحقق إلا بمشاركتك بالانتخابات.

إياك أن يفوتك المشاركة بالانتخابات

وتابع أن الأخطار حول الوطن تتطلب أن نختار له من يقوم بأعباء هذه الأمانة ويتحمل تكاليفه، فإياك أن يفوتك هذا المشهد فتتذكر أنك تراجعت يوم طلبت وأنك تخاذلت، مؤكدًا أنك إن فرطت في ذلك فإنها شهادة ستسأل عنها يوم القيامة.