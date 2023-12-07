الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي يوضح الفرق بين العبد الصالح والمصلح

خالد الجندي
خالد الجندي

علّق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس:"المسألة ليست شخصية بأنك تشارك أو لا، لكن السؤال هو هل أنت إيجابي أم سلبي؟"

أضاف:"في بعض الناس تقولك يا عم خليني تحت الحيط، يا عم عيش نملة تأكل سكر، وخليك في حالك، هو أنت هتصلح الكون والا هتعدل المايلة".

وتابع"كل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالي ايجابيين، عشان نريح بعض مفيش فيهم نبي يقولك وأنا مالي، وفي فرق بين الصالح والمصلح، الصالح هو في حالة بس غير نافع للمجتمع، والمصلح رجل تحول لمصلح ويصدر الايجابية والقرآن بيقولك إنا لا نضيع أجرالمصلحين".

دي ام سي لعلهم يفقهون خالد الجندي

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