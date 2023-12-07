الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

داعية للمصريين: "شاركوا فى الانتخابات والنتيجة من عند ربنا"

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

علق الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال عبدالمعز، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الخميس، إن عدم المشاركة فى الانتخابات  سيسُأل عليها العبد أمام الله.

وأضاف، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأديت ما عليك فإن النتائج ليست ضرورية عليك، فعليك بنفسك.

وتابع قائلًا: “إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ”، والنتيجة مش عليك، إنت تشارك في الانتخابات والنتيجة من عند ربنا، أفرأيتم ما تحرثون، أنت تزرع الأرض وليس عليك النتيجة".

وأكمل:"أنا بعذر نفسي قدام ربنا، عشان لما ييجي يقولي شاركت ولا لأ؟ أقوله شاركت يا رب، بدون ما أعرف النتيجة".

الانتخابات دي ام سي لعلهم يفقهون رمضان عبدالمعز العبد عدم المشاركة

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