خالد الجندي يدعو للمشاركة في انتخابات الرئاسة: "ستُسأل عن رأيك أمام الله"

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر حتمي.

أضاف أن حق الوطن لا بد أن يتم تأديته في اللحظة الأولي، ومن لم يفعل ذلك يخرج من دائرة المنتمين لهذا الوطن.

وتابع "من أهم حقوق هذا الوطن الاصطفاف الوطني، وأنه إذا دعاك وطنك لواجب لا بد أن يتم الاصطفاف في هذا الوجب ولا يفرق فيه بين رجل وامرأه، والانتخابات الرئاسية التي سنقبل عليها هي من الأمور الحتمية ولا بد أن تقول رأيك الذي ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالي".