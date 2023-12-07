الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: المرشحون للانتخابات الرئاسية يملكون رؤى وأفكارًا وبرامج وليسوا "سنيدة"

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المرشحين على منصب رئيس الجمهورية كانوا معروفين سياسيا قبل الإعلان عن القائمة النهائية، لكن اليوم أصبح الجميع يعرفهم في مصر، مؤكدا "أننا أمام مرشحين لديهم رؤى وأفكار وبرامج وليسوا (سنيدة)”.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "دائمًا ما كنا نتهم بالسلبية واللا مبالاة، ولكن مشاركتنا في الانتخابات بكثافة فرصة كي نرد على هذه الادعاءات، متابعًا: "خدوا أولادكم معاكم وأنتوا نازلين وعلموهو الحياة السياسية".

وواصل: "طالما عايزين إصلاح سياسي لازم كلنا نشارك، البلد بعد 2013 كانت مسيطرة عليها حالة من الخوف بسبب الجماعات الإرهابية والتفجيرات اللي كانت منتشرة في كل مكان، ووصلت إلى المحافظات وأقسام الشرطة، ولكن المصريين استأمنوا الرئيس السيسي حينما كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت ونزلوا الشوارع وطالبوه باسترداد مصر، وهو إنجاز يحسب للمصريين"، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستفتح بابًا لتحقيق المناخ السياسي والعمل على الإصلاح السياسي والذي نطالبه به على مر العصور.

واستكمل: "نجحنا خلال السنوات الأخيرة إننا نعدي إلى بر الأمان من خلال إصلاحات في البنية التحتية والتعليم والصحة والقضاء على الإرهاب، بعد أن كاد الوطن ينهار ولكن الشعب وقف بجانب الرئيس وحلينا العديد من المشكلات، ما جعل كثيرين مش مصدقين، وبدأت الشائعات تنتشر لتكذيب ما تحققه مصر من إنجاز في أي ملف". 

الباز الانتخابات الرئاسي

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