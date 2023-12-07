"الباز": مصريو الخارج أحرجوا أصحاب الغرض والمرض بالنزول فى الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن تصويت المصريين بالخارج عكس حالة الانتماء للدولة المصرية.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "هناك البعض من أصحاب الغرض والمرض أشاعوا جوًا من الإحباط حول عدم إقبال المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وتابع: "شهدنا إقبالًا يزيد عن انتخابات 2018 و2014 ورغم أن الصورة لا تكذب والناس موجودة في الدول المختلفة ونزلت شاركت وتحملوا ظروف الطقس ونزلوا صوتوا لكن البعض أصر على أن الإقبال ضعيف"، معلقًا: "أنت اللي نظرك ضعيف بقى ودي مشكلة لازم تروح تعالجها".

واستكمل: "غرف عمليات المرشحين التي تابعت تصويت المصريين في الخارج أصدرت تقارير خالية من الملاحظات تقريبًا إلا فيما ندر، دي حاجة الناس كلها شافتها والمحطات المصرية تابعت لحظة بلحظة والصورة كانت على عكس ما تمنى البعض، في ناس كانت متخوفة ميبقاش في مشاركة كبيرة لكن ما حدث عكس ذلك تمامًا".

وأردف: "أنا من الناس التي توقعت مشاركة المصريين بشكل كبير؛ لأن الانتخابات الرئاسية هذه المرة تأتي في وقت استثنائي وظروف غير عادية".

الباز: المصريون في الخارج عكسوا حالة كبيرة من الانتماء

وأشار إلى أن أكثر ما لفت انتباهه اصطحاب الناخبين للأطفال الصغر، مضيفًا: "الأولاد داخلين السفارات ورافعين العلم ويرددون تحيا مصر، تشعر أن الناس حاسة البلد مقبلة على إيه وإن في خطر حقيقي ممتد على البلد، الناس شعرت أن هناك خطرا على مصر متمثلا في الرغبة والخطة والمخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وحل القضية الفلسطنية على حساب أرض مصر".

كما أكد أن التصويت في الخارج لم يكن لشخص بعينه، لكن الناس أعطت صوتها لمصر، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج عكسوا حالة كبيرة من الانتماء لمصر واختاروا الرئيس لمصر وليس لشخصه، موجهًا التحية للمصريين بالخارج على هذه الملحمة الكبيرة.