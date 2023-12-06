الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: التحذير المصرى يتجدد يوميًا برفض تهجير الفلسطينيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التحذير المصري برفض تهجير الفلسطينيين قسرًا يتجدد باستمرار بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الباز في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر لديها معلومات تفيد بأن سيناريو التهجير قائم، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول دفع الفلسطينيين لتنفيذ هذا المخطط.

الباز عن تهجير الفلسطينيين: هل إسرائيل قادرة على دخول حرب ضد مصر؟!

وتابع: "نحن أمام عصابة تريد أن تحل مشكلتها على حساب مصر"، متسائلًا: "هل إسرائيل بتنفيذ هذا المخطط قادرة على دخول حرب ضد مصر؟!"، مشيرًا إلى أن مصر إذا وجدت خيار الحرب هو الوحيد ستدافع عن أرضها.

وأشار إلى أن ما يحدث يعد أمرًا من الجنون على المستويات كافة في مواجهة الفلسطينيين ومحاولة تنفيذ هذا المخطط والإصرار عليه.

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