"الجارديان": من المهم تغيير لهجة البيت الأبيض تجاه إسرائيل من الناحية العملية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن ارتفاع عدد الشهداء من المدنيين والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة دفعت إدارة بايدن إلى تغيير صارخ في خطابها تجاه حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية.

كما أكدت الصحيفة أن خروج تنصل البيت الأبيض المتعجرف من "رسم خطوط حمراء" لإسرائيل في غزة، وقد جاءت هذه الدعوات الصريحة للقانون الدولي والحاجة إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى.

وقد حدث هذا التحول على خلفية قائمة موسعة من الأهداف غير العسكرية في الهجوم الإسرائيلي على القطاع الساحلي المزدحم، إلى جانب عدد القتلى الذي تجاوز 16,000 فلسطيني، وفقًا لأرقام المكتب الإعلامي في غزة.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن هذه اللهجة المتغيرة لم تكن مصحوبة بتحول جوهري في السياسات ـالأمر الذي أثار الشكوك بين المنتقدين حول مصداقية التصريحات الرسمية الأميركية بشأن المذبحة الجارية.

وبحسب الصحيفة البريطانية فقد غير البيت الأبيض لهجته تجاه إسرائيل ولكن هل هذا مهم في الممارسة العملية، مشيرا إلى أنه من المهم من الناحية العملية.

وذلك بعد أن غمرت إسرائيل بالتعاطف في الأسابيع التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أسفر فإن القلق المتزايد بشأن التكاليف البشرية للرد الإسرائيلي، إلى جانب التداعيات السياسية في الداخل، دفع المسؤولين المحيطين بجو بايدن إلى التغيير.



ونحو ثلثي القتلى الفلسطينيين في غزة هم من النساء والأطفال، وقد تم تهجير ما يقدر بنحو 80٪ من سكان المنطقة في الهجوم الانتقامي الإسرائيلي، الذي شن بهدف معلن وهو تدمير حماس بشكل دائم.

وقد حذر وزير الدفاع لويد أوستن من أن إسرائيل تخاطر باستبدال "نصر تكتيكي بهزيمة استراتيجية" إذا فشلت في حماية المدنيين، وبالتالي "دفعهم إلى أحضان العدو".

وفي موقف أكثر صرامة، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، في كلمة ألقتها في قمة المناخ COP28 في دبي، إن "عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا"، وأضافت: "يجب احترام القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت لاحق، ذهبت إلى أبعد من ذلك، في اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة: "لن تسمح الولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم الحدود". على حدود غزة."

ويعد هذا الموقف المتغير اعترافًا بفشل هذا النهج، وفقًا لجو سيرينسيون، محلل الأمن القومي في واشنطن. ومع ذلك، حذر من أنه من غير المرجح أن تسفر هذه الخطوة عن نتائج أفضل، لأنها لا تدعمها تهديد بعواقب حقيقية.

وقال سيرينسيون، الذي أشاد في البداية بتعامل بايدن مع الأزمة: “لقد غيروا خطابهم ولكن ليس سياستهم”. “إنهم يؤكدون على أنه يجب على إسرائيل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن عندما لا تقلل إسرائيل من الخسائر في صفوف المدنيين، فإنهم لا يفعلون أي شيء حيال ذلك. إنها ليست حقيقية – إنها رسائل.