كاتب بريطاني: على بايدن وقف دعم واشنطن للاحتلال.. ونتنياهو فشل

قال الكاتب البريطاني" سيمون تيسدال" في مقال له في صحيفة الجارديان البريطانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بات الآن نادم على دعمه القوي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعليه أن يتحرك قبل فوات الأوان.

تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل

وقال الكاتب البريطاني إن الهجوم على غزة لا يضر بالمصالح الأمريكية والغربية فحسب، بل يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته.

وأكد أن جو بايدن يواجه مشكلة مع بنيامين نتنياهو – وكيفية تعامله معها تصبح أكثر إلحاحًا مع كل يوم، مشيرًا إلى أن حياة آلاف الفلسطينيين معلقة بالإجابة على هذا السؤال، وكذلك الأمر بالنسبة للآمال في وقف هذه الحرب المدمرة للغاية والتي تمتد إلى ما هو أبعد من غزة، وفي إحراز تقدم نحو السلام الدائم.

وقالك إن القصف الذي قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد الهدنة والغزو البري لجنوب غزة يبدو أكثر "جهنمية"، على حد تعبير أحد مسؤولي الأمم المتحدة، من الفوضى العشوائية في الشمال التي سبقتها.

ويتمتع الرئيس الأمريكي بالنفوذ لكبح جماح نتنياهو في المجالات التي لا يستطيع القادة الأوروبيون والعرب القيام بها، ويجب على بايدن أن يأخذ زمام المبادرة.

وقال إنه كان من الواضح قبل فترة طويلة من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، أن نتنياهو وبايدن كانا بالكاد يتحدثان، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو انزعاج بايدن من السياسات المتطرفة المناهضة للفلسطينيين التي تبنتها الحكومة الجديدة، ولا سيما في الضفة الغربية المحتلة.

ومع ذلك، عندما هاجمت حماس، وضع بايدن، الخلافات جانبًا واقترح بايدن على الفور تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 14 مليار دولار، ونشر مجموعات قتالية من حاملات الطائرات وتوجه إلى تل أبيب حيث قدّم خطابه المؤثر الذي ألقاه أمام أمة مكلومة نوعًا من العزاء والتعاطف غريبًا تمامًا على نتنياهو.

ومع ذلك، فإن هذا العرض للدعم غير المشروط تقريبًا فسره نتنياهو على الفور على أنه تفويض مطلق للقيام بكل ما يحلو له في ملاحقة حماس في غزة.

بايدن يعدل موقفه بشأن دعم إسرائيل

وقال الكاتب البريطاني إنه بعد الشك في البداية في الحجم الهائل للمذبحة، قام بايدن ببطء شديد بتعديل موقفه، وأصدر دعوات شديدة اللهجة على نحو متزايد من أجل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي.

ورغم أن نتنياهو وجنرالاته يزعمون أنهم يستمعون إلى بايدن، إلا أنهم في الواقع ليسوا كذلك، إن استهدافهم المرعب بعد الهدنة لخان يونس، أكبر مدينة في جنوب غزة والقاعدة المفترضة لزعيم حماس يحيى السنوار، يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا مرة أخرى.

أسوأ فشل أمني لنتنياهو منذ 56 عامًا

وقال الكاتب إنه بعد الإشراف على أسوأ فشل أمني منذ 56 عامًا، يأمل نتنياهو في إنقاذ سمعته ووظيفته من خلال شن حرب ناجحة - ويفضل أن تكون حربًا طويلة، وفي الوقت الحالي يرفض نتنياهو عمدًا، بل وبكل فخر، مطالبات الولايات المتحدة بتجنب التكتيكات التي من شأنها أن تتسبب في وقوع خسائر إضافية هائلة في جنوب غزة.

ويستمر في انتهاك وعوده بعدم عرقلة إمدادات المساعدات من مصر، والأمر الأكثر عصيانًا، من وجهة نظر الجيران العرب والمجتمع الدولي، هو أن نتنياهو يريد إنشاء منطقة عازلة دائمة في أراضي غزة المكتظة. فهو يفضل الاحتلال العسكري المفتوح.