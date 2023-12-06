الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن بوست: حماس ما زالت محافظة على قوامها الرئيسى فى غزة

غزة
غزة

قال مسئولون إسرائيليون لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن  حماس ما زالت محافظة على قوامها الرئيسي. 

وقال المسئولون للصحيفة: إن الجناح العسكري لحماس لا يزال محافظًا على قوامه الرئيسي، معتبرين أن العمليات في شمال غزة لا تزال بعيدة عن الاكتمال.

وأضاف المسئولون الإسرائيليون لـ"واشنطن بوست": لم ندخل بعد معاقل حماس الرئيسية في مدينة غزة.

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، واعتقلت الشاب فؤاد عبداللطيف، وقصي شريم وعبدالرحمن رواجبة من بلدة روجيب، ونديم حجة من بلدة برقة.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن الشاب معاذ إبراهيم زهران، (18 عامًا) من مخيم الفارعة، والفتى عبدالرحمن عماد بني عودة، (16 عامًا)، من بلدة طمون، قتلا خلال الاقتحامات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل اثنين من عناصره، أحدهما قتل في المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر إلى 410.

وأفاد الجيش، عبر موقعه الإلكتروني، بأن الجنديين اللذين تم إبلاغ عائلتهما بأنهما قتلا هما الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عامًا، من بئر السبع، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في لواء "سار مغولان" (7) في معركة في قطاع غزة.

واللفتنانت كولونيل (احتياط) يوشاي غور هيرشبرغ، (52 عامًا)، من حفات فيليب، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، سقط في حادث سيارة عسكرية في جنوب إسرائيل.

مسئولية قطاع غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فكرة تولي قوة دولية مسئولية الأمن في قطاع غزة، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون المسئول عن نزع السلاح في القطاع بعد الحرب.

مسؤولون إسرائيليون تقرير واشنطن بوست صحيفة “ واشنطن بوست” الامريكية حماس معاقل غزة

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