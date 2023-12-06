الاحتلال يقصف مدرسة تؤوى نازحين بجباليا شمال غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيد منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.

وبلغ عدد النازحين قسرًا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.