64 شهيدا و106 جرحى في خان يونس بقطاع غزة خلال يومين

أفاد إعلام فلسطيني، بارتقاء 64 شهيدا و106 جرحي في خان يونس بقطاع غزة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

وتواصل قوات الاحتلال حصد الأرواح في قطاع غزة، من خلال عدوانها المتواصل منذ شهرين على الأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار والذهاب نحو مفاوضات تفضي إلى حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن آخر إحصائيات لعدوان جيش الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الـ 60 على التوالي سجلت استشهاد 16060 مواطنا.

أضافت الكيلة، في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الثلاثاء، تناول الوضع الصحي الكارثي، أن نحو 15.800 مواطن استشهدوا في قطاع غزة، فيما استشهد في محافظات الضفة 260 مواطنا.