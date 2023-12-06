الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة إلكترونية تطالب أعضاء الكونجرس بالتصويت ضد إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل

الكونجرس
الكونجرس

أطلقت مؤسسات حقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية حملة إلكترونية ضخمة، تطالب أعضاء الكونجرس بالامتناع عن إرسال المساعدات العسكرية إلى دولة الاحتلال، التي تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفقًا لوسائل إعلامية فلسطينية نقلًا عن وكالة الأنباء “وفا”.

وتطالب هذه الحملة الإلكترونية أعضاء الكونجرس بالتصويت ضد إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، إذ من المتوقع التصويت عليها في الكونجرس بطلب من الإدارة الأمريكية خلال الأيام القادمة، والبالغة 14 مليار دولار أمريكي، للضغط على دولة الاحتلال لوقف حربها على قطاع غزة بشكل فوري، والسماح للمواطنين بالعودة إلى ما تبقّى من منازلهم.

وتأتي المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ضمن حزمة من المساعدات العسكرية الخارجية تبلغ 106 مليارات دولار طالب بها الرئيس الأميركي جو بادين من الكونجرس لدعم دولة الاحتلال، بالإضافة إلى أوكرانيا وتايوان.

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